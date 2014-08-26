У Донецьку частково відновили міжміське сполучення

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Донецької міської ради.

«Станом на 13.00 у місті неспокійно, за інформацією мешканців, залпи з важких знарядь чути не тільки у віддалених районах, але і в центрі Донецька», - йдеться в повідомленні.

Читайте такожУ Донецьку терористи прив'язали до стовпа і побили українську патріотку (фото)Також зазначається, що в першій половині дня енергетики підключили три трансформаторні підстанції у селищі шахти «Лідіївка». Роботи з відновлення енергопостачання в Кіровському, Київському та Петровському районах тривають.

Громадський транспорт здійснює рух автомагістралями міста згідно з графіками «вихідного дня».

Читайте такожУ Донецьку снаряд влучив у храм святого Іоанна Кронштадського, храм згорів повністюУ штатному режимі працює автовокзал «Південний». Відновлено автобусне сполучення з містами Слов'янськ, Святогірськ, Дніпропетровськ і Родзинки. У південному напрямку здійснюється рух пасажирського транспорту за напрямками Мелекіно, Білосарайська Коса, Урзуф. Автобуси курсують згідно 7 графіків, рухаючись об'їзною дорогою через місто Вугледар. За таким же маршрутом йдуть автобуси до Маріуполя.

Здійснюється також сполучення з Макіївкою - працюють маршрути № 111 і 121.

У той же час, як і раніше, залишаються закритими напрями у бік Горлівки, Єнакієва, Шахтарська, Тореза, Сніжного, Мар'їнки, Красногорівки і Амвросіївки, наголошується в повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, за минулу добу в Донецьку загинули троє мирних жителів.