"Укрзалізниця" витратить 2,5 млрд гривень на підготовку до зимового сезону

Державна адміністрація залізничного транспорту України («Укрзалізниця») має намір витратити на підготовку залізничної галузі до роботи в осінньо-зимовий період 2,5 млрд грн.

Як повідомила прес-служба адміністрації, про це на селекторній нараді заявив заступник генерального директора "Укрзалізниці" Віталій Жураківський.

За його словами, господарства "Укрзалізниці", станом на 26 серпня виконали 45% від запланованих робіт з підготовки залізниць до осінньо-зимового періоду.

За даними прес-служби, готовність виробничих будівель і споруд складає 44,8% (у 2013 році - 44,4%), енергетичного господарства - 55,7% (2013 - 53,6%), снігоприбиральна техніка готова на 31,6% (2013 - 18,3%), а стрілочні переводи - на 55,2% (2013 - 43,6%). Системи централізованого блокування та зв'язку готові на 40,6% (2013 - 36,5%), а контактна мережа відремонтована на 55,7%.

Жураківський заявив, що значну увагу потрібно приділити соціальній сфері, так як сьогодні залізничники забезпечені теплим спецодягом всього на 17,2%, спецвзуттям - на 38,7%, побутовим вугіллям - на 40,7%. Ці показники нижчі минулорічних, йдеться в повідомленні.

Разом з тим, залізничники визначили ремонт котелень, теплових мереж і паропроводів як пріоритетні напрями.

Як повідомили в прес-службі, Жураківський розпорядився провести позапланові перевірки підготовки вирішальних залізничних вузлів до роботи в осінньо-зимовий період, які почнуться вже в кінці серпня і триватимуть до кінця жовтня.

Читайте також"Укрзалізниця" відновила рух поїздів після аварії на Черкащині

Довідка УНІАН. Державна адміністрація залізничного транспорту України («Укрзалізниця») - орган керування залізничним транспортом загального користування, здійснює централізоване управління процесом перевезень у внутрішньому й міждержавному сполученнях та регулює виробничо-господарську діяльність залізниць.