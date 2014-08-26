«Укрзалізниця» недоотримала 118 млн гривень за перевезення пільговиків

Державна адміністрація залізничного транспорту України («Укрзалізниця») за січень-липень цього року недоотримала 118 млн грн із місцевих бюджетів за перевезення пасажирів пільгових категорій, повідомила прес-служба компанії.

«Із січня по липень 2014 року в приміському сполученні залізниці України перевезли пасажирів пільгових категорій більш ніж на 186 млн грн, а одержали від облдержадміністрацій компенсації 68 млн грн, або лише 36,5%», - йдеться в повідомленні.

Згідно з повідомленням, найбільше коштів за результатами семи місяців 2014 року недоотримала Південно-Західна залізниця - 40,6 млн грн, яка перевезла пільговиків на суму майже 54,6 млн грн. З цієї суми було компенсовано лише 25,7%.

Південна залізниця перевезла пільговиків на 36,4 млн грн, а одержала компенсацій 11,3 млн грн. Львівська залізниця перевезла пасажирів пільгових категорій на 40,4 млн грн, одержавши компенсацію лише 39,8% витрат. Придніпровська залізниця надала послуг на 27,7 млн грн (компенсовано 41,2%). Рівень розрахунків із Донецькою залізницею становить 49,5%, хоча пільговиків перевезено на 12,4 млн грн. Найбільший відсоток компенсацій одержала Одеська залізниця - 61,3%, яка перевезла пільговиків на суму 14,7 млн грн.

У повідомленні зазначається, що найбільша заборгованість є в Києва і Київської, Харківської, Львівської, Дніпропетровської та Чернігівської областей.

Як повідомляв УНІАН, у січні-червні 2014 року в приміському сполученні залізниці України перевезли пасажирів пільгових категорій на 157,7 млн грн, а одержали від облдержадміністрацій компенсацій на суму 53,7 млн грн, або лише 34%.

Довідка УНІАН. Відповідно до статті 9 Закону України «Про залізничний транспорт» для захисту інтересів окремих категорій громадян на пасажирських перевезеннях, зокрема приміських, можуть передбачатися пільгові тарифи. Збитки залізничного транспорту загального користування від їх використання відшкодовуються залізницям за рахунок державного або місцевих бюджетів залежно від того, яким органом ухвалено рішення про введення пільг.