ІКАО інформуватиме авіакомпанії про зони боїв

Як передає Російська служба Бі-бі-сі, таке рішення ухвалене за підсумками дводенної наради, під час якої обговорювалася безпека польотів на прикладі рейсу MH17 Malaysian Airlines, який було збито на сході України 17 липня.

Тоді усі 298 осіб, які перебували на борту, загинули. Чорні ящики літака було передано на розшифровку британським фахівцям.

ІКАО сподівається своєчасно інформувати авіакомпанії про можливі ризики.

Читайте такожІКАО готова надати допомогу в розслідуванні трагедії малайзійського літакаЯк повідомляв УНІАН, катастрофа малайзійського літака «Боїнг-777», який 17 липня летів з Амстердама до Куала-Лумпур (рейс MH17), забрала життя майже 300 осіб, більшість з яких були громадянами Нідерландів.

За даними Києва, підтвердженими американською розвідкою, літак збили проросійські бойовики з доставленої з Росії системи "Бук".