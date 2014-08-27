МАУ перевезла близько 600 пасажирів збанкрутілої компанії TDS за свій рахунок

Найбільший національний авіаперевізник авіакомпанія «Міжнародні авіалінії України» (МАУ) перевезла за свій рахунок близько 600 пасажирів, які придбали квитки у збанкрутілої посередницької компанії Travel Distribution Service (TDS).

Як повідомив на зустрічі з журналістами директор з продажу МАУ Андрій Павленко, на сьогодні МАУ, спільно з іншими постраждалими авіакомпаніями України, вживає процесуальні дії і веде підготовку до суду проти TDS.

Раніше компанія TDS реалізувала квитки пасажирам, після чого не перерахувала кошти на рахунки авіакомпаній, внаслідок чого останні понесли збитки і втратили репутацію.

"Якщо говорити про ринок України, збитки становлять близько 170 млн грн", - сказав Павленко, зазначивши, що частка збитку МАУ є незначною і витрати компанії на перевезення ошуканих пасажирів не були фатальними.

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При цьому директор по продажам підкреслив, що найбільш безпечним і дешевим способом придбання авіаквитків є покупка безпосередньо в авіакомпанії, зокрема, через сайт авіакомпанії.

"Вартість квитка, яку ви отримуєте, заходячи на сайт авіакомпанії, це тариф плюс аеропортовий збір, і більше нічого", - підкреслив він.

За його словами, МАУ активно розвиває інтернет-продажу, інвестуючи в електронні сервіси значно більше коштів, ніж класичні канали продажів. Так, частка онлайн-продажів у МАУ в липні склала 58% прямих продажів.

Разом з тим, Павленко підкреслив, що авіакомпанія несе перед пасажирами набагато більше відповідальності, ніж агент, це регламентовано законодавством та міжнародними конвенціями.

Крім того, представник авіакомпанії повідомив, що до 1 липня 2015 року всі знижки для агентів на страхування своїх ризиків перед авіакомпаніями в Україні будуть скасовані. Авіакомпанії також отримають можливість щотижневого контролю роботи агентств, з метою запобігання шахрайства.

Довідка УНІАН. Авіакомпанія "Міжнародні авіалінії України" заснована в 1992 році. Базовий аеропорт - найбільший в Україні міжнародний аеропорт «Бориспіль». Авіакомпанія здійснює рейси до столиці і ключові міста Європи, Азії, Африки та СНД, забезпечуючи також стикування з маршрутами своїх міжнародних партнерів.