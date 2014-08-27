На Донбасі тимчасово закрили 11 вокзалів

Донецька залізниця (ДЗ) через напружену ситуацію та бойові дії на Донбасі тимчасово закрила залізничні вокзали станцій Микитівка, Горлівка, Дебальцеве, Єнакієве, Харцизьк, Макіївка, Ясинувата, Іловайськ, Луганськ, Стаханов та Рубіжне для обслуговування пасажирів, повідомила УНІАН прес-служба Міністерства інфраструктури України.

У прес-службі зазначили, що відправлення пасажирських поїздів далекого прямування на Донецькій залізниці у зв'язку з пошкодженням залізничної інфраструктури здійснюється зі станцій Костянтинівка й Маріуполь.

Згідно з повідомленням, зі станції Костянтинівка курсують поїзди №92 Ясинувата - Одеса (через Дніпропетровськ, Знам'янки), №10 Донецьк - Москва (через Харків), №47 Донецьк - Севастополь (через Запоріжжя, Мелітополь), №125 Ясинувата - Київ (через Харків, Полтаву).

Зі станції Маріуполь відправляються поїзди №69/70 Маріуполь - Львів (через станції Волноваха, Комиш-Зоря, Чаплине, Дніпропетровськ, Шевченка і Жмеринку), а також №584 Маріуполь - Київ (через Волноваху, Комиш-Зорі, Лозову, Полтаву, Миргород).

Приміські поїзди Донецької залізниці в Донецькій області курсують на ділянках Маріуполь - Волноваха, Волноваха - Комиш-Зоря, Авдіївка - Красноармійськ - Чаплине, Скотоватая - Костянтинівка - Слов'янськ - Красний Лиман, Скотоватая - Слов'янськ - Бантышево, Красний Лиман - Сіверськ - Артемівськ - Курдюмівка, а на Луганщині - на ділянках Родакове - Луганськ, Комунарськ - Родакове, Рубіжне - Сватове, Куп'янськ, Луганськ - Мануиловка.

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Як повідомляв УНІАН, починаючи з другої половини травня, на Донецькій залізниці бойовики неодноразово підривали мости і ділянки дороги, внаслідок чого Донецька залізниця скасовувала ряд поїздів, а також змінювала маршрути курсування. Зокрема, в Луганській і Донецькій областях бойовики неодноразово підривали залізничне полотно, мости, обстрілювали будівлі вокзалів, мінували ділянки шляхів.