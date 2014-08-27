З Донецька закрито 8 автобусних напрямків у міста регіону

У Донецьку ситуація з міжміським автобусним сполученням залишається напруженою, закрито напрямки на вісім міст регіону.

Про це УНІАН повідомили в департаменті розвитку базових галузей промисловості Донецької облдержадміністрації.

Згідно з повідомленням, 27 серпня із 7.00 до 10.00 було закрито рух в бік міста Маріуполя. Станом на 11.00 два автобуси об'їзною дорогою через місто Вугледар все ж змогли виїхати в даному напрямку. Якщо складатимуться сприятливі умови з випуском автобусів з Донецька, вони продовжать відправлятися до Маріуполя, відзначили в ОДА.

У скороченому режимі здійснюється автобусне сполучення з містами Слов'янськ і Святогірськ. Також на лінію вийшли автобуси, які здійснюють рух до міст Дніпропетровськ і Ізюм. Здійснюється сполучення з Макіївкою - працюють маршрути №№ 111 і 121. Але в департаменті констатували, що, як і раніше, закритими залишаються напрямки на Горлівку, Єнакієве, Шахтарськ, Торез, Сніжне, Мар‘їнку, Красногорівку, Амвросіївку.

Як повідомляв УНІАН, 27 серпня станом на 14.00 в Донецьку було періодично чути поодинокі залпи в мікрорайонах Широкий і Текстильник.

Згідно з повідомленням на сайті Донецької міської ради з посиланням на місцевих жителів, громадський транспорт на автомагістралях міста працює в штатному режимі.

Автобусне сполучення Донецька з іншими містами здійснюється через автовокзал "Південний". Автовокзал "Західний" і диспетчерська станція "Артемівська", як і раніше, закриті.

Відправлення пасажирських поїздів далекого сполучення на Донецькій залізниці здійснюється зі станцій Костянтинівка і Маріуполь.