З Донецька до Маріуполя почали ходити автобуси
У Донецьку відкрито автобусне сполучення з Маріуполем, але як і раніше ситуація з міжміським автобусним сполученням залишається напруженою, закрито напрями на вісім міст регіону.
Про це УНІАН повідомили в департаменті розвитку базових галузей промисловості Донецької облдержадміністрації.
Згідно з повідомленням, сьогодні вранці відкрито автобусне сполучення з Маріуполем, здійснюване об'їзною дорогою через місто Вугледар. Планується, що в обох напрямах на маршрути вийде по п'ять машин.
Також здійснюється автобусне сполучення з містами Слов'янськ і Святогірськ.
Читайте такожЗ Донецька закрито 8 автобусних напрямків у міста регіонуКрім того, на лінію вийшли автобуси, що здійснюють рух до Дніпропетровська та Ізюма. Продовжують ходити автобуси і до Макіївки - працюють маршрути №№ 111 і 121.
Разом з тим у департаменті констатували, що як і раніше закритими залишаються напрями на Горлівку, Єнакієве, Шахтарськ, Торез, Сніжне, Мар’їнку, Красногорівку, Амвросіївку.