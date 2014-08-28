З Донецька до Маріуполя почали ходити автобуси

Про це УНІАН повідомили в департаменті розвитку базових галузей промисловості Донецької облдержадміністрації.

Згідно з повідомленням, сьогодні вранці відкрито автобусне сполучення з Маріуполем, здійснюване об'їзною дорогою через місто Вугледар. Планується, що в обох напрямах на маршрути вийде по п'ять машин.

Також здійснюється автобусне сполучення з містами Слов'янськ і Святогірськ.

Читайте такожЗ Донецька закрито 8 автобусних напрямків у міста регіонуКрім того, на лінію вийшли автобуси, що здійснюють рух до Дніпропетровська та Ізюма. Продовжують ходити автобуси і до Макіївки - працюють маршрути №№ 111 і 121.

Разом з тим у департаменті констатували, що як і раніше закритими залишаються напрями на Горлівку, Єнакієве, Шахтарськ, Торез, Сніжне, Мар’їнку, Красногорівку, Амвросіївку.