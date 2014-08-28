Нові правила експлуатації повітряних ліній націлені на безпеку польотів - Державіаслужба

Розподіл між авіакомпаніями призначень на рейси має в першу чергу здійснюватися виходячи з відповідності максимальним критеріям безпеки.

Таку думку в інтерв'ю УНІАН висловив Голова Державної авіаційної служби України Денис Антонюк.

«Ми постараємося закріпити парадигму того, що підтримання авіаційної безпеки на належному рівні є питанням першочергової важливості», - заявив Антонюк.

На думку глави, компанії-одноденки, які хочуть отримати призначення на один-два маршрути і, недовго попрацювавши, піти з ринку, більш вразливі з точки зору безпеки.

У той же час Антонюк заявив, що авіакомпанії з серйозними намірами, які планують працювати протягом тривалого часу і мають у своєму розпорядженні великі флоти судів, апріорі мають вищі показники за критерієм авіаційної безпеки.

«У підготовленому нами «Порядку» ми маємо намір прищепити ринку таку ідеологію - при видачі дозволів пріоритет буде надаватися компаніям з великим ресурсом», - заявив Антонюк.

Нагадаємо, що раніше Державіаслужба України запропонувала змінити правила видачі дозволів українським авіакомпаніям на маршрути. Відповідний проект наказу розміщено на сайті відомства для обговорення.

На думку експертів авіагалузі, запропоновані Державною авіаслужбою України нормативні зміни у правилах видачі призначень на маршрути сприятимуть розвитку регіональної аеропортової мережі.