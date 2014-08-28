"Укрзалізниця" з початку року перевезла майже 70 млн тонн вугілля з зони АТО

За словами прем'єр-міністра України Арсенія Яценюка, наведеними у релізі, уряд розпочав реалізацію програми диверсифікації поставок вугілля, оскільки ситуація в енергетиці України на сьогодні дуже складна.

У прес-службі зазначили, що залізничники роблять усе можливе, щоб забезпечити енергетичну систему країни запасами кам'яного вугілля на осінньо-зимовий період, незважаючи на небезпечні умови роботи і загрозу життю.

У повідомленні сказано, що, починаючи з кінця травня, терористи методично руйнують залізничну інфраструктуру. В зоні АТО підірвано 17 залізничних мостів та інженерних споруд Донецької, Придніпровської та Південної залізниць.

Внаслідок бойових дій було пошкоджено 3,5 км шляху, зафіксовано 144 випадки несанкціонованих втручань. Пошкоджено цілий перелік промислових шляхів, які доставляли вугілля до теплоелектростанцій.

Терористи роблять все, щоб знищити промисловість, гірничо-видобувну галузь і транспортну інфраструктуру Донецького регіону й таким чином зірвати підготовку до зими теплоелектростанцій, що працюють на кам'яному вугіллі по всій Україні, йдеться в повідомленні.

За даними головного управління колійного господарства, наведеними у релізі, залізничникам вдалося відновити 8 інженерних споруд і 1,6 км пошкодженої колії, деякі об'єкти доводиться відновлювати багаторазово. Поки що роботи ведуться лише власними силами залізниць.

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Як повідомляв УНІАН, починаючи з другої половини травня, бойовики неодноразово підривали мости і ділянки дороги на Донецькій залізниці, внаслідок чого ДЗ скасовувала низку поїздів, а також змінювала маршрути курсування. Зокрема, в Луганській і Донецькій областях бойовики неодноразово підривали залізничне полотно, мости, обстрілювали будівлі вокзалів, мінували ділянки шляхів.

«Укрзалізниця» прогнозує, що у разі подальшої дестабілізації ситуації на сході України, де тривають військові дії, залізнична галузь може втратити до 3 млрд грн за підсумками 2014 року.