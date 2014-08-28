Кабмін призначив заступників голови "Укравтодору"

Кабінет міністрів України призначив першим заступником голови Державного агентства автомобільних доріг України («Укравтодор») Євген Барахина.

Відповідне розпорядження № 772-р від 27 серпня 2014 року підписав прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк.

Іншим розпорядженням № 773-р Кабмін призначив на посаду заступника глави «Укравтодору» Ігоря Кошелева.

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Як повідомляв УНІАН, раніше в червні Міністерство інфраструктури України призначило головою «Укравтодору» Сергія Пыдгайного замість Олександра Маліна, який перейшов на посаду першого заступника міністра інфраструктури.

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Довідка УНІАН. Державне агентство автомобільних доріг України є центральним органом виконавчої влади, діяльність якого спрямовується і координується Кабінетом міністрів України через міністра інфраструктури.