Державіаслужба буде максимально відстоювати інтереси держави - голова відомства

Підготовлений до затвердження «Порядок надання і анулювання прав на експлуатацію повітряних ліній» націлений на підтримку державних інтересів. Таку думку в інтерв'ю УНІАН висловив Голова Державіаслужби України Денис Антонюк.

На думку голови служби, важливими критеріями визначення конкурентних переваг авіакомпаній під час конкурсного отримання дозволів на виконання рейсів, будуть «сума сплачених до держбюджету України податків та кількість створених в Україні робочих місць».

У той же час Антонюк переконаний, що завдяки новим нормам процедура призначень на рейси стане прозорою і об'єктивною.

«Процедура буде базуватися на зрозумілій всім формулі, вплив суб'єктивних факторів під час вибору переможця буде мінімізований», - заявив Антонюк.

Голова відомства також відзначив, що документ важливий і з точки зору інтересів регіональних аеропортів.

«Упевнений, що ми зобов'язані каталізувати розвиток невеликих українських аеропортів. Формула розрахована таким чином, що авіакомпанія, яка літає, наприклад, з Києва в Чернівці, отримає в два рази більше призначень, ніж авіакомпанія, яка літає з Києва в Одесу. Економічне становище зараз в Україні залишає бажати кращого, але я впевнений, що позитивні зміни не за горами, - заявив Антонюк, - кількість перевезених пасажирів минулого року склала 8 млн осіб. Це величезний ресурс, у якого є серйозний потенціал зростання».

Нагадаємо, що раніше голова Державіаслужби заявив про те, що зміни правил видачі дозволів українським авіакомпаніям на маршрути позитивно позначиться на безпеці польотів.