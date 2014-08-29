Залізниці України збільшили робочий парк зерновозів

Робочий парк вагонів-зерновозів, щодоби задіяних у перевезеннях зернових, у серпні 2014 року склав 12 600 одиниць, що на 13,9% більше, ніж у серпні 2013 року, повідомили УНІАН у прес-службі Державної адміністрації залізничного транспорту України («Укразлізниця»).

"Такої кількості зерновозів достатньо для перевезення понад 3 млн тонн зернових вантажів щомісяця. Парк зерновозів збільшився внаслідок зростання обсягів відремонтованих вагонів і повернення зерновозів з-за кордону, в основному з Росії", - йдеться в повідомленні.

За даними прес-служби, в серпні щодоби вантажилось 1192 зерновоза, що на 185 вагонів більше щодобового показника за аналогічний період 2013 року.

У повідомленні сказано, що план навантаження зерна виконується всіма залізницями. За плану навантаження зерна на рівні 791 вагон на добу фактичне навантаження становить 1092 вагона, що перевищує план на 301 вагон. Всі залізниці України, крім Донецької, в звітному періоді збільшили навантаження зерна в порівнянні з аналогічним періодом минулого року.

Загальний оборот зерновоза з 1 по 27 серпня 2014 року зменшився порівняно з аналогічним періодом 2013 року на 0,2 доби і становить 10 діб. Поліпшення відбулося за рахунок зменшення обігу інвентарного зерновоза, який становив 7,99 доби проти 10,26 доби роком раніше.

Як повідомляв УНІАН, залізниці України з 1 січня по 20 серпня поточного року завантажили і перевезли 12,4 млн тонн зернових вантажів (зерна, шроту, насіння, макухи та ін).

Обсяг зерна, відвантаженого і перевезеного залізничним транспортом України у 2013 році, суттєво скоротився порівняно з 2012 роком - на 0,5%, до 21,8 млн тонн.

Мінагропрод прогнозує експорт зерна з України в 2013/2014 МГ на рівні 33 млн тонн, що може стати абсолютним рекордом для незалежної України.