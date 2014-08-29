«Укрзалізниця» переглянула договори з контрагентами і заощадила 355 млн гривень

Державне підприємство матеріально-технічного забезпечення залізничного транспорту України «Укрзалізничпостач», що входить в структуру Державної адміністрації залізничного транспорту України («Укрзалізниця») з кінця квітня 2014 року в рамках перегляду договірних відносин у сфері закупівель матеріально-технічних ресурсів, робіт і послуг для потреб залізничної галузі заощадило майже 354,6 млн грн, повідомили УНІАН у прес-службі "Укрзалізниці".

Зокрема, понад 234 млн грн з цієї суми вдалося заощадити завдяки перегляду умов договору з торговим домом «Електровозмаш» (Єкатеринбург, Росія) на поставку 91 магістрального електровоза.

Крім того, «Укрзалізничпостач» заощадив понад 120 млн грн за рахунок перегляду декількох договорів з компаніями «Дныпрозалызничпостачання», «Трансінвест Холдинг», «Інтерпайп Україна» і «Левада-Оіл» на постачання стрілочних переводів, рамних рейок, хрестовин, коліс для рухомого складу, мастила і оливи.

За даними прес-служби, також укладено договори на знижку з низкою компаній, що дозволить заощадити 43,9 млн грн.

Таким чином, загальна сума економії за рахунок зниження цін на товари і за переглянутими договорами - 398,5 млн грн, сказано в повідомленні.

У зв'язку з невиконанням контрагентами зобов'язань з поставки продукції, а також у зв'язку з неотриманням згоди щодо зниження цін розірвані 15 договорів на загальну суму 1,6 млрд грн, повідомляє прес-служба.

Як повідомляв УНІАН, директор ДП «Укрзалізничпостач» Олександр Лозинський, раніше заявляв, що перед підписанням нових договорів за результатами проведених тендерів в 2014 році, підприємство буде домовлятися з переможцем торгів за зниження ціни до 15%.

5 жовтня 2011 р. на замовлення Державної адміністрації залізничного транспорту України "Укрзалізниця" був підписаний договір між ДП «Укрзалізничпостач» та акціонерним товариством "Електровозобудівник" (Грузія) на постачання 110 магістральних вантажних електровозів постійного струму.

Згідно з договором, у період 2012-2016 років передбачено побудувати і поставити на українські залізниці 110 нових магістральних вантажних електровозів постійного струму ВЛ11М/6.

Довідка УНІАН. Державне підприємство «Укрзалізничпостач» створено в 1992 році, входить до сфери управління «Укрзалізниці».

"Укрзалізничпостач" здійснює централізовану закупівлю товарно-матеріальних цінностей для потреб залізничної галузі.