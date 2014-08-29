"Укрзалізниця" відновила школу-інтернат у Слов'янську

Державна адміністрація залізничного транспорту України («Укрзалізниця») за три тижні відновила пошкоджену під час терористичних дій загальноосвітню школу-інтернат №1 у Слов'янську, витративши на це 5,36 млн грн, повідомила прес-служба адміністрації.

"Під час терористичних дій снаряд потрапив у слов'янську загальноосвітню школу-інтернат №1, пошкодивши спальний корпус. Щоб діти змогли вчасно розпочати навчання, залізничники в рекордні терміни, а саме за неповних три тижня, здали відремонтований об'єкт в експлуатацію", - сказано в повідомленні.

За даними прес-служби, у відновленні брали участь близько 150 осіб структурних підрозділів Одеської залізниці.

За словами директора школи-інтернату Миколи Якименка, якого цитує прес-реліз, будівельники повністю встелили новою металочерепицею покрівлю на навчальному та спальному корпусах, вставили близько 600 дверей і вікон, відремонтували умивальники в їдальні, встелили плиткою підлогу і стіни, і встановили водонагрівач, щоб діти цілодобово мали теплу воду.

При ремонті будівель навчального, спального корпусів та їдальні виконана заміна 4255 кв. м покрівлі з азбестоцементних аркушів на металочерепицю, 1143 кв. м дерев'яних віконних блоків на металопластикові, виконано пристрій організованого водовідведення з дахів, ремонт 302 кв. м цоколя і благоустрій території, сказано в повідомленні.

Керівники області доручили залізничникам до кінця літа відновити пошкоджені приміщення навчально-виховного закладу під час інспекційної поїздки на початку серпня гендиректора "Укрзалізниці" Бориса Остапюка і міністра інфраструктури України Максима Бурбака в Донецьку область.

Як повідомляв УНІАН, 5 липня українські силовики звільнили від терористів Слов'янськ та Краматорськ, які були захоплені проросійськими бойовиками в середині квітня.