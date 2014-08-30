Станція метро «Площа Льва Толстого» закрита на вхід і вихід
15:29, 30 серпня 2014Транспорт/Звя'зок
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У столичну міліцію надійшло повідомлення про замінування станції метро «Площа Льва Толстого».
Пасажири евакуйовані / Фото УНІАН
В міліцію надійшло повідомлення про замінування станції метро «Площа Льва Толстого» в Києві.
Про це УНІАН повідомили в головному управлінні Міністерства внутрішніх справ в Київ.
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На даний момент станція закрита на вхід і вихід, пасажири евакуйовані.
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