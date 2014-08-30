Станція метро «Площа Льва Толстого» закрита на вхід і вихід

15:29, 30 серпня 2014
Транспорт/Звя'зок
0

У столичну міліцію надійшло повідомлення про замінування станції метро «Площа Льва Толстого».

Фото УНИАН

В міліцію надійшло повідомлення про замінування станції метро «Площа Льва Толстого» в Києві.

Про це УНІАН повідомили в головному управлінні Міністерства внутрішніх справ в Київ.

Читайте такожКиян закликають бути пильними і повідомляти в міліцію про підозрілих осіб

На даний момент станція закрита на вхід і вихід, пасажири евакуйовані.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter