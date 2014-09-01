Київська дитяча залізниця за сезон перевезла понад 16 тис. пасажирів

Київська дитяча залізниця за період поїзної роботи сезону-2014 з 1 травня по 31 серпня перевезла понад 16 тис. батьків з дітьми, повідомили УНІАН у прес-службі Південно-Західної залізниці.

Згідно з повідомленням, дитячий поїзд курсує між двома станціями «Яблунька» та «Вишенька».

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За даними прес-служби, вартість проїзду по дитячій магістралі для дорослого пасажира становить 15 грн, для дітей - 11,24 грн, для дітей до 6 років подорож безкоштовна.

Довідка УНІАН. Мала Південно-Західна залізниця - дитяча залізниця, а також установа позашкільної освіти в Києві, в якому діти проходять підготовку за залізничними спеціальностями. Київська дитяча залізниця була відкрита 2 серпня 1953 року в Сирецькому парку.