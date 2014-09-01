Залізничний вокзал Донецька буде працювати в скороченому режимі

Донецька залізниця через бойові дії на Донбасі тимчасово перевела залізничний вокзал у Донецьку на скорочений режим роботи, зокрема, замість цілодобової роботи вокзал обслуговуватиме пасажирів з 08:00 до 17:00.

У прес-службі Донецької магістралі УНІАН уточнили, що на даний час залишаються закритими залізничні вокзали станцій Микитівка, Горлівка, Дебальцеве, Єнакієве, Харцизьк, Макіївка, Ясинувата, Іловайськ, Луганськ, Стаханов і Рубіжне.

«Пасажири мають можливість придбати/здати залізничні квитки, а також одержати необхідну довідку в бюро інформації. Режим роботи — з 8:00 до 17:00. Здійснити купівлю проїзних документів також можна через мережу Інтернет http://booking.uz.gov.ua/», - йдеться у повідомленні.

Згідно з повідомленням, з метою забезпечення заходів безпеки на вокзалі пасажири обслуговуються лише в залі попереднього продажу проїзних документів (центральна будівля, вхід праворуч).

У прес-службі нагадали, що 29 серпня унаслідок бойових дій пошкоджено великий конкорс і багажне відділення залізничного вокзалу Донецьк.

Читайте також"Укрзалізниця" відновила школу-інтернат у Слов'янську У повідомленні наголошується, що відправлення пасажирських поїздів далекого сполучення на Донецькій залізниці у зв'язку з пошкодженням залізничної інфраструктури здійснюється зі станцій Костянтинівка і Маріуполь.

Приміські поїзди Донецької залізниці у Донецькій області курсують на ділянках Маріуполь—Волноваха, Волноваха—Комиш-Зоря, Очеретине—Красноармійськ—Чапліне, Скотувата—Костянтинівка—Слав‘янськ—Красний Лиман; Скотувата—Слав‘янськ—Бантишеео, Красний Лиман—Сіверськ—Артемівськ-2—Курдюмівка, а в Луганській області на ділянках Родакове—Луганськ, Комунарськ—Родакове, Рубіжне—Сватове—Куп‘янськ, Луганськ—Мануїлівка.

Як повідомляв УНІАН, 27 серпня Донецька залізниця через бойові дії на Донбасі тимчасово закрила залізничні вокзали станцій Микитівка, Горлівка, Дебальцеве, Єнакієве, Харцизьк, Макіївка, Ясинувата, Іловайськ, Луганськ, Стаханов і Рубіжне для обслуговування пасажирів.

Починаючи з другої половини травня, на Донецькій залізниці бойовики неодноразово висаджували у повітря мости і ділянки колії, унаслідок чого було скасовано низку поїздів, а також змінено маршрути курсування. Зокрема, в Луганській і Донецькій областях бойовики неодноразово висаджували у повітря залізничне полотно, мости, обстрілювали будівлі вокзалів, мінували ділянки колії.