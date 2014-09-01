Через бойові дії в Донецькій області згоріло 5 пасажирських вагонів

Як повідомили УНІАН у прес-службі Державної адміністрації залізничного транспорту України («Укрзалізниця»), у зв'язку з бойовими діями 31 серпня на станції Іловайськ, Авдіївка, Донецьк була зруйнована залізнична інфраструктура, службові будівлі і техніка, необхідна для експлуатації та ремонтних робіт.

«На станції Донецьк-Північний у результаті пожежі і прямого попадання, з пробоєм двох несучих стін, зруйнований будинок відпочинку локомотивних бригад: пошкоджені другий поверх і 50% покрівлі. Постраждалих немає», - підкреслили в прес-службі.

Зокрема, на станції Іловайськ артобстрілом пошкоджений відновлювальний поїзд, призначений для відновлювальних робіт, укладання шляхів і підняття вагонів. Також на станції Іловайськ терористи підірвали шляху і гараж відбудовного поїзда, а також вкрали автомобіль для розвезення путійних бригад.

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На станції Авдіївка терористи снарядом пошкодили третю і четверту колії та контактну мережу. «Зараз рух поїздів обмежено до станції Очеретине», - підкреслюється в повідомленні.

За оперативними даними «Укрзалізниці», у результаті бойових дій залізниці зафіксували близько 400 несанкціонованих втручань в інфраструктуру залізничного транспорту. Близько 190 пошкоджених об'єктів Донецької, Південної та Придніпровської залізниць залишаються зруйнованими, решта - відновлені силами залізничників.

Зокрема, залізничники відновили 8 з 17 пошкоджених інженерних споруд в зоні АТО, а також 1,6 км шляхів з 3,9 км пошкоджених.

Також повідомляється, що частково зруйновані станції Доломіт, їм. Кашпарова, Микитівка, їм. Кожушко, Торез, Булавін, Луганськ, Дебальцеве, Авдіївка, Іловайськ.

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Відновленню також підлягають залізничні пасажирські вокзали станцій Слов'янськ, Красний Лиман, Рубіжне, Переїзна, Ясинувата, Донецьк, Донецьк-Північний. "Повний перелік вокзалів, станцій та обсяг пошкоджень до завершення бойових дій визначити неможливо», - повідомляє «Укрзалізниця».

Генеральний директор відомства Борис Остапюк дав вказівку залізничникам в оперативному порядку приступити до відновлення інфраструктури у звільнених районах.

Як повідомляв УНІАН, відновлення пошкоджених в ході бойових дій на сході України об'єктів залізничної інфраструктури обійдеться «Укрзалізниці», за мінімальними підрахунками, в 400 млн грн.

«Укрзалізниця» прогнозує, що у разі подальшої дестабілізації ситуації на сході України, де тривають військові дії проти російських терористів, залізнична галузь може втратити до 3 млрд грн за підсумками 2014 року.