«Укрзалізниця» призначила додатковий поїзд Маріуполь - Харків

Державна адміністрація залізничного транспорту України («Укрзалізниця») призначила додатковий поїзд №521/522 сполученням Маріуполь - Харків.

Як повідомили УНІАН у прес-службі відомства, додатковий поїзд з 15 вагонів відправиться в рейс з Маріуполя 2, 4 і 6 вересня о 18:48, із зупинками у Волновасі з 20:03 до 20:23, і прибуде до Харкова о 7:50.

У зворотному напрямку поїзд відправиться 3, 5 і 7 вересня о 18:16, із зупинками у Волновасі з 5:10 до 5:35, і прибуде до Маріуполя о 7:17.

Поїзд курсуватиме через Волноваху, Комиш-Зорю, Чаплине і Лозову.

У прес-службі нагадали, що у зв'язку з пошкодженою залізничною інфраструктурою на сході країни внаслідок бойових дій відправлення пасажирських поїздів далекого сполучення на Донецькій залізниці здійснюється із станцій Костянтинівка і Маріуполь.

Приміські поїзди Донецької магістралі курсують у Донецькій області на ділянках: Маріуполь - Волноваха, Волноваха - Комиш-Зоря, Очеретине - Красноармійськ - Чаплине, Скотовата - Костянтинівка - Слов'янськ - Красний Лиман; Скотовата - Слов'янськ - Бантишеве, Красний Лиман - Сєверськ - Артемівськ-2 - Курдюмівка, а в Луганській області на ділянках: Родакове - Луганськ, Комунарськ - Родакове, Рубіжне, - Сватове – Куп‘янськ, Луганськ - Мануїлівка.

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Як повідомляв УНІАН, 27 серпня підрозділи російської регулярної армії захопили місто Новоазовськ Донецької області, яке розташоване поблизу Маріуполя.

Військовослужбовці Збройних Сил України разом з жителями Маріуполя продовжують укріплювати місто, аби не допустити вторгнення російських військ і бандформувань до Запорізької і Херсонської областей.

Починаючи з другої половини травня, на Донецькій залізниці бойовики неодноразово підривали мости і ділянки доріг, через що ДЗ відміняла низку поїздів, а також змінювала маршрути курсування. Зокрема, в Луганській і Донецькій областях бойовики неодноразово підривали залізничне полотно, мости, обстрілювали будівлі вокзалів, мінували ділянки колій.