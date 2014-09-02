Авіакомпанія YanAir скасувала чартерні рейси між Києвом і чорногорським Тіватом

Українська авіакомпанія YanAir скасувала чартерні рейси між Києвом і Тіватом (Чорногорія) через невиконання взятих на себе зобов'язань з оплати цих польотів компанією "Туристичний офіс", повідомила УНІАН прес-служба аеропорту "Київ".

За даними прес-служби, мова йде про авіарейси, заплановані з 31 серпня по 28 вересня.

«Авіакомпанія YanAir приносить свої вибачення пасажирам і висловлює глибоке співчуття у зв'язку з ситуацією, що виникла. Всі регулярні рейси авіакомпанії YanAir виконуються за розкладом», - цитує прес-служба генерального директора авіакомпанії YanAir Ярослава Агафонова.

У повідомленні сказано, що пасажири можуть пред'явити претензії агентству, в якому були придбані авіаквитки, або керівництву компанії «Туристичний офіс».

Довідка УНІАН. YanAir - нова українська авіакомпанія, яка отримала сертифікат на здійснення діяльності 26 липня 2013 року. Флот авіакомпанії складається з 2 літаків Saab 340A шведського виробництва.