Залізничників, які залишили зону АТО, працевлаштують в інших регіонах

Генеральний директор Державної адміністрації залізничного транспорту України ("Укрзалізниця") Борис Остапюк дав вказівку залізницям країни в першочерговому порядку працевлаштувати працівників залізничної галузі, вимушених тимчасово переселитися із зони АТО на сході України в інші регіони. Про це УНІАН повідомили у прес-службі відомства.

«Через бойові дії працівникам Донецької залізниці доводиться виконувати службові обов'язки в небезпечних для життя умовах. Багато залізничників змушені покидати зону АТО через бойові дії, недоступність робочих місць і вимушеного простою ряду структурних підрозділів», - сказано в повідомленні.

Згідно з повідомленням, вимушені переселенці за свій рахунок знімають житло, а також забезпечують свої сім'ї усім необхідним. Однак, існує брак фінансових коштів, а також невизначеність термінів їх повернення на роботу, у зв'язку з чим керівництво «Укрзалізниці» прийняло рішення тимчасово працевлаштувати своїх працівників за місцем їх знаходження.

«Раніше, завдяки відповідним розпорядженням Бориса Остапюка залізницями України були працевлаштовані 18 залізничників з тимчасово окупованої території АР Крим», - підкреслили в прес-службі.

Як повідомляв УНІАН, після незаконного проведення референдуму в Криму і анексії півострова Росією, з квітня на території Луганської і Донецької областей орудують озброєні бойовики, фінансовані Росією. З 15 квітня в регіоні почалася антитерористична операція. Протягом липня і серпня українські силовики звільнили від терористів ряд міст в Донецькій і Луганській областях. Військові продовжують операцію зі звільнення Донбасу від терористів.

За даними Мінсоцполітики, на 26 серпня в органи соціального захисту України вже звернулося 107,5 тис. громадян, які виїхали з Донецької та Луганської областей, де проходить активна фаза АТО, а також з окупованого Росією Криму.