У ході АТО загинули 10 залізничників - «Укрзалізниця»

13:31, 02 вересня 2014
Транспорт/Звя'зок
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1668 залізничників були мобілізовані і пішли добровольцями захищати незалежність України.

Державна адміністрація залізничного транспорту України ("Укрзалізниця") повідомляє про десять залізничників, які загинули в ході бойових дій в зоні проведення антитерористичної операції (АТО) на сході України, з 1668 мобілізованих працівників залізничної галузі. Про це УНІАН повідомили у прес-службі «Укрзалізниці» з посиланням на департамент управління персоналом відомства.

«1668 залізничників були мобілізовані і пішли добровольцями захищати незалежність України. З них, станом на перше вересня, загинули десять людей і сорок отримали поранення», - сказано в повідомленні.

Згідно з повідомленням, залізничники, поранені в ході бойових дій, а також сім'ї загиблих отримують всебічну підтримку від своїх колективів і дорожніх комітетів профспілок.

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Зокрема, Львівська залізниця надала до Дня Незалежності України премію всім своїм мобілізованим працівникам і перерахувала по 5 тис. грн залізничникам, які отримали поранення в ході бойових дій. Крім того, Львівська магістраль перерахувала 120 тис. грн сім'ї загиблого залізничника. Фінансову підтримку пораненим працівникам галузі надали також Південно-Західна та Придніпровська залізниці.

«Залізниці продовжують надавати допомогу своїм працівникам. Зараз з'ясовуються потреби бійців і їх сімей, збираються гроші на екіпіровку, передаються автомобілі в зону АТО», - підкреслює «Укрзалізниця».

Як повідомляв УНІАН, раніше генеральний директор "Укрзалізниці" Борис Остапюк дав вказівку залізницям країни в першочерговому порядку працевлаштувати працівників залізничної галузі, вимушених тимчасово переселитися із зони АТО на сході України в інші регіони.

6 червня керівництво "Укрзалізниці" придбало через установу державного «Ощадбанку» казначейські зобов'язання «Військові» на суму 35 тис. грн, кошти від реалізації яких були спрямовані на потреби української армії.

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