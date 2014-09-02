"Укравтодор" відзвітував, скільки ям залатав на дорогах

Державне агентство автомобільних доріг України («Укравтодор») ліквідувало 770 тис. кв. м ямковості на дорогах загального користування, розташованих біля навчальних закладів України, а також на дорогах, якими здійснюються перевезення учнів, повідомляє прес-служба Міністерства інфраструктури України.

За даними прес-служби з посиланням на інформацію від обласних служб автомобільних доріг, станом на 1 вересня дорожні підприємства і організації замінили 3660 дорожніх знаків, на понад 5 тис. км доріг відремонтували і встановили майже 1,2 тис. м огорож, а на 4,5 тис. км доріг і 2443 пішохідних переходах нанесли і поновили дорожню розмітку.

Зокрема, найбільші обсяги ліквідації дефектів дорожнього покриття цих доріг виконані в Полтавській області - 133 тис. кв. м, і у Львівській області - 126 тис. кв. м, а найбільша кількість пішохідних переходів створена та оновлена в Київській та Івано-Франківській областях - 363 і 295 відповідно. Найменші показники виконання робіт зафіксовані у Волинській, Закарпатській, Кіровоградській, Рівненській, Сумській і Чернівецькій областях, сказано в повідомленні.

За словами начальника Управління експлуатаційного утримання автомобільних доріг та безпеки руху «Укравтодору» Олега Федоренка, наведеним у релізі, ці показники значно менші, ніж у минулому та позаминулому роках, проте це пояснюється як непростою політичною ситуацією на півдні і сході країни, так і недофінансуванням.

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Як повідомляв УНІАН, Державне агентство автомобільних доріг України в 2014 році має намір направити на ремонт доріг 3 млрд грн.