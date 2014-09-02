Бойовики підірвали автомобільний міст на Донеччині
18:47, 02 вересня 2014Транспорт/Звя'зок
0
Бойовики підірвали автомобільний міст у Тельманівському районі Донецької області.
REUTERS
Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив речник інформаційно-аналітичного центру РНБО Андрій Лисенко сьогодні на брифінгу в Києві.
«Продовжується знищення бойовиками транспортної інфраструктури Донбасу. Підірвано автомобільний міст біля села Староласпа Тельманівського району Донецької області», - зазначив він.
Читайте такожТерористи обстріляли завод в Лутугиному і підірвали міст через Кальміус«Під опорами мосту на автодорозі Р-07 сполучення Мілове – Біловодськ через р. Камишна у селі Стрільцівка Міловського району Луганської області виявлено 32 ящики, ймовірно, з вибухівкою, підготовлених до підриву. Наразі на місці працюють сапери Зброних сил України», - додав Лисенко.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter