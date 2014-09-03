Парламент ратифікував гарантійну угоду з будівництва Бескидського тунелю

Верховна Рада України ухвалила закон про ратифікацію гарантійної угоди між Україною і Європейським інвестиційним банком (ЄІБ) з будівництва нового двоколійного залізничного Бескидського тунелю в Карпатах, який з'єднає Україну і Євросоюз.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства інфраструктури України, відповідний закон було ухвалено парламентом сьогодні, 2 вересня, за нього проголосували 255 народних депутатів з 317 зареєстрованих у сесійному залі.

«Ратифікація Гарантійної угоди є передумовою для початку реалізації Фінансової угоди (проект «Бескидський залізничний тунель» (будівництво Бескидського тунелю)) між «Укрзалізницею» і Європейським інвестиційним банком», - сказано в повідомленні.

У прес-службі нагадали, що 19 травня поточного року в Міністерстві інфраструктури відбулося підписання Гарантійної і Фінансової угод з ЄІБ про надання позики у розмірі 55 млн. євро для фінансування будівництва двоколійного залізничного Бескидського тунелю.

Гарантійна угода з будівництва Бескидського тунелю між Україною і ЄІБ, підписана 6 травня 2014 року в Люксембурзі і 7 травня в Києві, набуває чинності з моменту її ратифікації Верховною Радою України.

Як повідомляв УНІАН, раніше Європейський інвестиційний банк оголосив про виділення Україні позики в розмірі 55 млн євро для будівництва Бескидського тунелю в Карпатах, який з'єднає Україну і Євросоюз. Реалізація проекту запланована на перший квартал 2017 року.

Львівська залізниця має намір в 2014 році направити 382 млн. грн власних і кредитних коштів на будівництво Бескидського тунелю, з них 113,7 млн. грн власних коштів і 268 млн. грн кредитних коштів Європейського банку реконструкції і розвитку (ЄБРР).

На підготовчі роботи з початку будівництва цього тунелю Львівська залізниця виділила 71,5 млн. грн власних коштів і ще 50,9 млн. грн надійшли у вигляді кредиту від ЄБРР. Новий тунель будується на стику Львівської і Закарпатської областей за 30 м від діючого тунелю, збудованого ще за часів Австро-Угорщини в ХІХ столітті, який перебуває в аварійному стані.

Загалом у 2014 році планується прокласти близько 0,7 км колії Бескидського тунелю.

Довідка УНІАН. Бескидський тунель – другий за довжиною залізничний тунель в Україні. Він міститься між станціями Бескид і Скотарське в Карпатах і входить в п'ятий пан‘європейський транспортний коридор Італія – Словенія – Угорщина – Словаччина – Україна – Росія.

Наприкінці червня 2011 року Кабінет міністрів України своїм розпорядженням передав 6,19 га землі Львівській залізниці для будівництва й облаштування цього тунелю.

Загальна вартість будівництва Бескидського тунелю становить близько 2,2 млрд грн, з яких 1,5 млрд грн підуть на монтажні роботи.