«Укрзалізниця» виплатить по 100 тис. грн сім'ям загиблих в АТО залізничників

Державна адміністрація залізничного транспорту України («Укрзалізниця») має намір виплатити матеріальну допомогу в розмірі 100 тис. грн сім'ям працівників залізничної галузі, загиблих у ході бойових дій у зоні проведення антитерористичної операції (АТО) на сході України.

Як повідомили УНІАН у прес-службі «Укрзалізниці», таке рішення було ухвалено сьогодні, 3 вересня, на нараді відомства під керівництвом генерального директора Бориса Остапюка.

«3 вересня на апаратній нараді «Укрзалізниці» генеральний директор Остапюк дав вказівку керівникам залізниць виплатити по 100 тис. грн сім'ям залізничників, загиблих у зоні бойових дій», - сказано в повідомленні.

Крім того, Остапюк доручив залізницям забезпечити роботою на підприємствах «Укрзалізниці» членів сімей загиблих залізничників, які були мобілізовані до лав української армії, у випадку якщо вони не працевлаштовані.

Як повідомляв УНІАН, станом на 1 вересня, 1668 залізничників було мобілізовано та пішли добровольцями захищати незалежність України. З них загинули 10 залізничників та 41 отримав поранення.

Раніше генеральний директор "Укрзалізниці" Остапюк дав вказівку залізницям країни в першочерговому порядку працевлаштувати працівників залізничної галузі, вимушених тимчасово переселитися із зони АТО на сході України в інші регіони.

У східних областях України триває збройний конфлікт, розв'язаний Кремлем руками проросійськи налаштованих сепаратистів. За даними РНБО, за час проведення АТО на Донбасі внаслідок бойових дій загинули 722 військовослужбовці, поранено – 2625.