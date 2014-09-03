На станції Іловайськ через бойові дії згоріли два дизель-поїзди

На станції Іловайськ У Донецькій області унаслідок бойових дій згоріли два дизель-поїзди і ще два - пошкоджені.

Як повідомили УНІАН У прес-службі Державної адміністрації залізничного транспорту України («Укрзалізниця»), після тривалих бойових дій на станції Іловайськ було виявлено два згорілих дизель-поїзда, крім того пошкоджено осколками дизель-поїзд, мотрису і крівлю виробничих цехів.

На даний час продовжуються бойові дії поблизу залізничних станцій Дебальцеве, Оленівка, Авдіївка та Іловайськ Донецької залізниці.

Згідно з повідомленням, на станції Дебальцеве за допомогою пожежного поїзда працівники ліквідували пожежу, що виникла через займання унаслідок артобстрілу місткостей для пального.

Також підлягає відновленню будівля вагонного депо Дебальцеве і вантажопідйомний кран. «Обсяги пошкоджень встановлюються», - сказали в «Укрзалізниці».

Крім того, на станції Авдіївка під час стоянки потрапив під артобстріл приміський поїзд №6156/6159 сполученням Чапліне - Авдіївка - Чапліне. «В результаті обстрілу вибито 13 вікон і осколком пошкоджені автоматичні розсувні двері, по кузову є незначні осколкові пошкодження. Загиблих і травмованих немає», - додали у прес-службі.

Як повідомляв УНІАН, 1 вересня на станції Донецьк-Північний Донецької залізниці унаслідок бойових дій згоріли п'ять пасажирських вагонів і пошкоджено чотири локомотиви, а на станції Іловайськ пошкоджено аварійний поїзд. На станції Авдіївка терористи пошкодили третю і четверту колії і контактну мережу.

Залізничники відновили 8 із 17 пошкоджених інженерних споруд у зоні АТО, а також 1,6 км. колії із 3,9 км пошкоджених.

Відновлення пошкоджених у ході бойових дій на сході України об'єктів залізничної інфраструктури обійдеться «Укрзалізниці», за мінімальними підрахунками, в 400 млн грн.

«Укрзалізниця» прогнозує, що у разі подальшої дестабілізації ситуації на сході України, де продовжуються військові дії проти російських терористів, залізнична галузь може втратити до 3 млрд грн за підсумками 2014 року.