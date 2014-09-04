Донецька залізниця через бої втричі скоротила перевезення вантажів

Донецька залізниця (ДЗ) у зв'язку з бойовими діями і спадом промислового виробництва на сході України в серпні скоротила перевезення вантажів у порівнянні з аналогічним періодом минулого року в 3 рази - до 4,14 млн тонн, повідомили УНІАН у прес-службі залізниці.

«Через бойові дії на південному сході України показники навантаження різних вантажів на Донецькій залізниці продовжують знижуватися. Зокрема, у серпні 2014 року навантаження Донецької залізниці склало 4,144 млн тонн. Це на 8,437 млн тонн або в 3 рази менше, ніж за відповідний період минулого року», - сказано в повідомленні.

Згідно з повідомленням, традиційно основним видом вантажу, що перевозить Донецька магістраль, є кам'яне вугілля. Зокрема, в серпні залізничники навантажили 1,64 млн тонн вугілля, що в 4,3 разу менше показника серпня минулого року. Крім того, Донецька залізниця відзначає значне падіння обсягів навантаження і по ряду інших номенклатур вантажів.

У прес-службі нагадали, що через руйнування залізничної інфраструктури на сході в результаті бойових дій, Донецька залізниця не має можливості відправляти вантажні вагони більш ніж з 50-ти своїх основних вантажних станцій.

«Зменшення обсягів вантажних перевезень значно погіршило фінансове становище Донецької залізниці, що в кінцевому підсумку стало причиною недоотримання значних доходних надходжень і гостро поставило питання своєчасної виплати заробітної плати та соціальних гарантій працівникам Донецької залізниці, передбачених колективним договором», - підкреслили в прес-службі.

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Як повідомляв УНІАН, через пошкодження залізничної інфраструктури і зменшення обсягів перевезень за 7 місяців поточного року Донецька залізниця скоротила дохід від перевезень порівняно з аналогічним періодом 2013 року на 15,4%, що в грошовому вираженні складає понад 1,6 млрд грн.

Донецька залізниця в липні скоротила вантажоперевезення по порівнянні з аналогічним періодом минулого року на 21,8% - до 9,78 млн тонн.

Донецька залізниця у січні-липні 2014 року скоротила перевезення кам'яного вугілля в адресу підприємств паливно-енергетичного комплексу України в 1,9 разу у порівнянні з аналогічним періодом минулого року - до 15,7 млн тонн з 30,5 млн тонн.

У 2013 році Донецька залізниця скоротила вантажоперевезення, порівняно з 2012 роком на 2,2% - до 139 млн тонн, що склало 36,8% від загального обсягу перевезень залізниць України.

Довідка УНІАН. Донецька залізниця є складовою частиною Державної адміністрації залізничного транспорту України («Укрзалізниці»). Донецька магістраль пролягає територією Донецької, Луганської, частково Запорізької, Дніпропетровської та Харківської областей. Експлуатаційна довжина магістралі становить 2,813 тис. км - близько 13% загальної довжини залізниць України.