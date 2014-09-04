Бойовики замінували автомобільний міст на Луганщині

Бойовики замінували автомобільний міст у населеному пункті Стрільцівка Луганської області.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив речник Інформаційно-аналітичного центру Ради національної безпеки і оборони України Андрій Лисенко сьогодні на брифінгу в Києві. Читайте такожБойовики підірвали автомобільний міст на Донеччині«У районі селища Стрільцівка Міловського району Луганської області терористи замінували автомобільний міст», - сказав Лисенко.

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