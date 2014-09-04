Бойовики замінували автомобільний міст на Луганщині
14:04, 04 вересня 2014Транспорт/Звя'зок
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Бойовики замінували автомобільний міст у населеному пункті Стрільцівка Луганської області.
Міст у населеному пункті Стрільцівка заміновано / Google Maps
Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив речник Інформаційно-аналітичного центру Ради національної безпеки і оборони України Андрій Лисенко сьогодні на брифінгу в Києві.
Читайте такожБойовики підірвали автомобільний міст на Донеччині«У районі селища Стрільцівка Міловського району Луганської області терористи замінували автомобільний міст», - сказав Лисенко.
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