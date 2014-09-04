У Донецькій області в результаті вибуху поранено двох залізничників

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Державної адміністрації залізничного транспорту України («Укрзалізниця»).

"Вчора о 08:45 на перегоні Оленівка-Південно-Донбаська група монтерів шляху спрямовувалася на об'єкт для виконання робіт із кріплення болтів безстикової колії, коли з боку лісосмуги стався вибух, в результаті чого один із залізничників отримав проникаюче поранення черевної порожнини, а другий - численні осколкові поранення рук та обличчя», - сказано в повідомленні.

Згідно з повідомленням, постраждалі були доставлені в залізничну лікарню в місті Волноваха.

За даними департаменту охорони і організації праці Укрзалізниці, в цілому, станом на 4 вересня отримали поранення 41 працівник Донецької залізниці, з них - 12 під час виконання службових обов'язків.

«Поранені залізничники в залежності від тяжкості травми отримали амбулаторне або стаціонарне лікування в залізничних медичних установах. Витрати на лікування повністю покриваються за рахунок медичного страхування», - підкреслили в прес-службі.

У повідомленні зазначається, що оплата тимчасової втрати працездатності потерпілих здійснюється залізницею та Фондом соціального страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, куди «Укрзалізниця» направляє обов'язкові щомісячні виплати. Зокрема, за рахунок відомства виплачуються грошові кошти за п'ять робочих днів, а решта - за рахунок коштів Фонду соціального страхування.

Як повідомляв УНІАН, «Укрзалізниця» виплатить матеріальну допомогу у розмірі 100 тис. грн сім'ям працівників залізничної галузі, які загинули під час бойових дій в зоні проведення антитерористичної операції (АТО) на сході України.

Генеральний директор «Укрзалізниці» Борис Остапюк доручив залізницям забезпечити роботою на підприємствах «Укрзалізниці» членів сімей загиблих залізничників, які були мобілізовані до лав української армії, у разі якщо вони не працевлаштовані, а також у першочерговому порядку працевлаштувати залізничників, вимушених тимчасово переселитися із зони АТО на сході України в інші регіони.

Станом на 1 вересня, під час бойових дій в зоні проведення антитерористичної операції (АТО) на сході України загинули 10 залізничників і 41 отримали поранення 1668 мобілізованих.

У східних областях України триває збройний конфлікт, розв'язаний Кремлем руками проросійськи налаштованих сепаратистів. За даними РНБО, за час проведення АТО на Донбасі в результаті бойових дій загинули 837 українських військових і понад три тисячі отримали поранення.