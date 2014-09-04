«Укрзалізниця» оцінила збитки від дій бойовиків у 900 млн гривень

Державна адміністрація залізничного транспорту України («Укрзалізниця») в результаті дій терористів на сході країни дістала збиток у розмірі близько 900 млн. грн через пошкодження об'єктів залізничної інфраструктури.

Як повідомили УНІАН у відомстві, за попередніми підрахунками фахівців, найбільший обсяг коштів необхідно виділити на відновлення колій – 333,6 млн. грн, а також на ремонт контактної мережі і пристроїв електропостачання – 334,1 млн. грн.

Крім того, на сході України мають бути відновлені вокзали, станції, мости, пішохідні переходи, шляхопроводи, пасажирські і вантажні вагони, тепловози, службові будівлі і техніка.

«Деякі об'єкти залізничної інфраструктури досі залишаються недослідженими, оскільки через бойові дії доступ до них обмежений», - наголосили в прес-службі.

Також повідомляється, що на звільнених від терористів східних територіях залізничники відновлюють колії за тимчасовими схемами, які дають змогу потягам курсувати з обмеженням швидкості.

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Станом на початок вересня близько 190 пошкоджених об'єктів Донецької, Південної і Придніпровської залізниць залишаються зруйнованими, решта – вже відновлено. Зокрема, працівники галузі відновили 8 із 17 пошкоджених інженерних споруд.

«Загалом на відновлення залізничної інфраструктури «Укрзалізниця» вже витратила більш як 36 млн. грн власних коштів», - зазначили в прес-службі.

«Укрзалізниця» нагадує, що в результаті бойових дій на сході країни було пошкоджено базу для ремонту та експлуатації залізничної техніки.

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Як повідомляв УНІАН, станом на початок серпня «Укрзалізниця» оцінювала збиток, завданий об'єктам залізничної інфраструктури на сході країни в ході бойових дій, у 600 млн. грн.

«Укрзалізниця» прогнозує, що в разі подальшої дестабілізації ситуації на сході України, де продовжуються військові дії українських силовиків проти російських терористів, залізнична галузь може втратити до 3 млрд грн за підсумками 2014 року.