Транспортна інфраструктура України опустилася на 20 позицій у світовому рейтингу

Транспортна інфраструктура Україна погіршила свої позиції в Індексі глобальної конкурентоспроможності (Global Competitiveness Index, GCI) рейтингу Всесвітнього економічного форуму, опустившись із 68-го на 88-те місце серед 144 учасників рейтингу. Про це йдеться в доповіді ВЕФ, опублікованій на сайті організації.

Укладачі рейтингу оцінювали широкий спектр чинників, а саме – якість загальної інфраструктури, а також дорожньої, залізничної, портової і легко-транспортної інфраструктури. Відзначимо, що роком раніше в рейтингу брало участь 148 країн.

Згідно з доповіддю, якість загальної інфраструктури в Україні за рік погіршилась на 5 пунктів, посівши 75-й рядок рейтингу.

За якістю автомобільних доріг Україна не значно поліпшила свої позиції, піднявшись на 139-те місце порівняно з минулорічним 144-м місцем, а залізнична інфраструктура країни зберегла 25-ту позицію в рейтингу. Портова інфраструктура України опустилася в рейтингу на 13 позицій, зайнявши 107-те місце, а легко-транспортна – піднялась на 6 позицій, зайнявши 99-те місце.

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Як повідомляв УНІАН, Україна поліпшила свої позиції в Індексі глобальної конкурентоспроможності, піднявшись з 84-го на 76-те місце серед 144 учасників рейтингу.

Довідка УНІАН. Індекс конкурентоспроможності ВЕФ є однією з головних публікацій форуму, що несе не тільки інформаційну, а й допоміжну функцію для держав, які переживають економічні і політичні трансформації. У 2014 році Україна зайняла 84-е місце в Індексі конкурентоспроможності із 148 країн, опустившись за рік на 11 позицій через бюрократизм і відсутність прозорості інституційної структури країни.