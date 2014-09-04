Донецька залізниця цього року оздоровила понад 1,2 тис. дітей залізничників

Донецька залізниця (ДЗ) у літньому сезоні-2014 оздоровила 1216 дітей із сімей залізничників віком від 7 до 18 років у відомчому дитячому таборі «Буревісник», розташованому на узбережжі Азовського моря.

«Через бойові дії з п'яти дитячих закладів оздоровлення та відпочинку Донецької залізниці цього літа працювала тільки дитяча здравниця «Буревісник», яка розташована на узбережжі Азовського моря в селі Урзуф», - сказано в повідомленні прес-служби Донецької магістралі.

Згідно з повідомленням, Донецька залізниця організувала відпочинок в цьому оздоровчому закладі у три зміни, кожна з яких тривалістю 21 день.

У прес-службі зазначили, що всі 527 дітей останнього заїзду відпочили безкоштовно, оскільки витрати за господарське утримання покрила Донецька магістраль, а батьківський внесок був сплачений за рахунок коштів профспілкового бюджету профсоюзу.

Як повідомляв УНІАН, раніше Державна адміністрація залізничного транспорту України («Укрзалізниця») повідомляла про плани в поточному році оздоровити близько 20 тис. дітей із сімей залізничників у 23 відомчих таборах і санаторіях, розташованих в різних регіонах України.

В оздоровчих закладах залізничної галузі в минулому році відпочили і пройшли курс лікування 88 тис. осіб, з них 26,2 тис. дітей залізничників. Станом на 1 січня 2014 року кількість працівників підприємств залізничного транспорту в Україні становило близько 340 тис. осіб.

У 2013 році "Укрзалізниця" збільшила витрати на реалізацію і збереження ряду пільг і соціальних гарантій для працівників залізниць на 8,4% порівняно з 2012 роком - до 5,7 млрд грн.