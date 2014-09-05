Через артобстріл станції Оленівка в Донецькі області травмовані дві залізничниці

Учора, 4 вересня, на залізничній станції Оленівка в Донецькій області у результаті артобстрілу станції під час виконання службових обов'язків були травмовані дві залізничниці. Про це УНІАН повідомили у прес-службі Державної адміністрації залізничного транспорту України («Укрзалізниця»).

«4 вересня об 11-й годині під час артобстрілу була зруйнована одна із службових будівель станції Оленівка Донецької залізниці. Вибухом травмовані дві залізничниці – комерційні агенти», – йдеться у повідомленні.

Згідно з повідомленням, постраждалі були доставлені до міської залізничної лікарні.

За даними департаменту охорони і організації праці «Укрзалізниці», в цілому, станом на 4 вересня, дістали поранення 43 працівники Донецької залізниці, з них 14 – під час виконання службових обов'язків.

У ході бойових дій у зоні проведення антитерористичної операції (АТО) на сході України загинули 11 залізничників із близько 1700 мобілізованих.

«На залізницях діє система медичної і соціальної підтримки, працюють профспілкові комітети. Також допомагають своїм працівникам, які постраждали через бойові дії під час виконання службових обов'язків або призваними до лав української армії, і окремі колективи залізничних підприємств», – повідомляє «Укрзалізниця».

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Як повідомляв УНІАН, 3 вересня на перегоні Оленівка – Південно-Донбаська в Донецькій області в результаті вибуху дістали травми різного ступеня тяжкості два монтери колії.

«Укрзалізниця» виплатить матеріальну допомогу у розмірі 100 тис. грн сім'ям працівників залізничної галузі, які загинули в ході бойових дій у зоні проведення антитерористичної операції (АТО) на сході України.

Генеральний директор «Укрзалізниці» Борис Остап‘юк доручив залізницям забезпечити роботою на підприємствах «Укрзалізниці» членів сімей загиблих в АТО залізничників у випадку, якщо вони не працевлаштовані, а також в першочерговому порядку працевлаштувати залізничників, які були вимушені тимчасово переселитися із зони АТО на сході України до інших регіонів.

У східних областях України продовжується збройний конфлікт, розв'язаний Кремлем руками проросійськи налаштованих сепаратистів. За даними РНБО на 4 вересня, за час проведення АТО на Донбасі в результаті бойових дій загинули 837 українських військових і понад три тисячі дістали поранення.