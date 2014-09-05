У Путіна заявили, що почали будувати міст в окупований Крим

Росія планує збудувати міст до Криму через Керченську протоку до 16 грудня 2018 року.

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це міністр транспорту Росії Максим Соколов сказав на зустрічі з президентом Росії Володимиром Путіним.

«Таким чином, фактично ми, як Ви доручали, в серпні почали будівельні роботи із створення Керченського мосту. За нашим планом-графіком ми повинні завершити ці роботи 16 грудня 2018 року», - сказав Соколов, звертаючись до Путіна.

За його словами, будівництво транспортного переходу включає в себе також і створення належної інфраструктури, як залізничної, так і автомобільної.

«Це Таманський півострів, місце початку будівництва Керченського мосту, введення Коса Тузла», - сказав він.

За його словами, «вже розроблено проектну документацію, що пройшла держекспертизу, з будівництва двоколійної залізниці, приблизно 42 км, і автомобільної дороги, теж ділянку близько 40 км, які будуть підходити безпосередньо до самого Керченського переходу через протоку».

Соколов повідомив, що оскільки йдеться про будівництво залізничної інфраструктури, Російськими залізницями мобілізовано будівельні потужності компанії, які вже ведуть безпосередньо земляні роботи вздовж цих підходів. Крім того, виконуються роботи з розмінування, бо в цьому місці були бої в ході Другої світової війни.

«Це буде двоколійна електрифікована дорога на всій довжині, яка своєю потужністю і провізною здатністю відповідає, наприклад, дорозі Транссиб сьогодні. Тобто вона може пропускати близько 100 млн тонн вантажів на рік і достатню кількість пасажирських поїздів. Це буде абсолютно достатня інфраструктура як для залізничного, так і автомобільного зв'язку Кримського півострова з іншою частиною нашої країни», - заявив Соколов.