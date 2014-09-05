Польська PKP Cargo хоче купити двох своїх конкурентів

Друга найбільша в Європі залізнична компанія, що займається вантажними перевезеннями, польська PKP Cargo оголосила про план купити дві конкуруючі з нею компанії.

Як повідомляє прес-служба, компанія, зокрема, хоче придбати польську CTL Logistics і чеську AWT, яка, крім свого національного ринку, працює також у Польщі, Словаччині, Угорщині, Німеччині, Румунії і Болгарії.

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Минулого року AWT перевезла 12 млн тонн вантажів, отримавши виручку за свої послуги в розмірі 282 млн євро, а CTL - 12,6 млн тонн вантажів, виручивши 173 млн євро.

AWT володіє парком з 160 локомотивів і 5,1 тис вагонів, а CTL - 200 локомотивами і 4,8 тис вагонів.

Як повідомляв УНІАН, торік PKP Cargo перевезла 114,4 млн тонн вантажів після 117 млн роком раніше і 130 млн тонн в 2011 році. Цього року компанія розраховує на зростання вантажоперевезень за рахунок очікуваного зростання польської економіки на 2-3%.

PKP Cargo є другим найбільшим перевізників вантажів в Європі та найбільшим у Польщі з часткою понад 50% в абсолютних показниках і понад 60% з урахуванням протяжності трас. Компанія також працює у 8 країнах, що входять в Європейський союз.