Львівський аеропорт на кілька годин припинив роботу через повідомлення про теракт

Як повідомила УНІАН начальник відділу зв'язків з громадськістю ГУ МВСУ у Львівській області Світлана Добровольська, близько 13.00 на телефон оперативної служби “102” поступило повідомлення від невідомої особи про те, що на території Львівського міжнародного аеропорту імені Данила Галицького сьогодні буде здійснено терористичний акт.

Читайте такожНевідомі не припиняють повідомляти про хибні мінування об'єктів у містах УкраїниБудь-яких інших даних анонім не повідомив. Після проведеного обстеження вибохотехніками та фахівцями відповідних служб, вибухових пристроїв підозрілих та вибухонебезпечних предметів, у приміщенні та на території аеропорту виявлено не було.

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На даний час роботу аеропорту відновлено, проводяться роботи зі встановлення звідки надійшов анонімний дзвінок.