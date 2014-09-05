Залізниці України збільшили перевезення зернових на третину

Залізниці України в серпні збільшили навантаження зернових вантажів (зерна, шроту, насіння, макухи тощо) порівняно з аналогічним періодом минулого року на 30,2% - до 2,43 млн тонн, задіявши в перевезеннях 37,8 тис. вагонів-зерновозів, повідомили УНІАН у прес-службі Державної адміністрації залізничного транспорту України («Укрзалізниця») з посиланням на головне управління перевезень відомства.

Згідно з повідомленням, щодобова кількість навантажених зерновозів за вказаний період становила 1120 вагонів, що перевищує план на 41,7%.

Зокрема, залізниці за вказаний період завантажили 2,26 млн тонн зерна, задіявши в перевезеннях 34,76 тис. вагонів, з них відправили на експорт в порти 2,08 млн тонн зерна (32,08 тис. вагонів), а на внутрішній ринок - 120,4 тис. тонн (1,88 тис. вагонів).

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«Вантажили більше порівняно з серпнем 2013 року Придніпровська, Одеська, Львівська, Південна, Південно-Західна залізниці, показники Донецької залізниці, у зв'язку з бойовими діями, зменшилися», - підкреслює «Укрзалізниця».

«Раціональна робота залізничників з перевезення зерна тісно пов'язана з наданням вантажовідправниками завчасних планових замовлень на вагони-зерновози та узгодження з приймаючими станціями (портами) запланованого вантажу. Однак такої практики дотримуються не всі вантажовідправники. Так, основна кількість замовлень рухомого складу на серпень надійшла додатковими заявками протягом першої декади, створивши тим самим нерівномірне завантаження залізниць», - відзначили в прес-службі.

Робочий парк вагонів-зерновозів, задіяних у перевезеннях зернових, у серпні становив 12 669 одиниць, що на 14,6% більше, ніж у серпні 2013 року. "Такої кількості зерновозів достатньо для перевезень 3 млн тонн зерна на місяць і більше 40 млн тонн на рік", - повідомили в прес-службі.

Також повідомляється, що загальний оборот зерновозів за звітний період скоротився порівняно з серпнем 2013 року на 0,36 доби - до 9,84 доби.

«Основною проблемою в роботі з використання зерновозів в серпні 2014 року була їх незадовільна вивантаження припортовыми зерновими елеваторами і комплексами, через відсутність вільних складських ємностей, несвоєчасного підведення судів та інше», - констатує «Укрзалізниця».

Зокрема, за вказаний період оборот зерновозів на припортових елеваторах і зернових комплексах склав 2,71 доби проти 1,01 діб у серпні 2013 року, тобто уповільнився на 1,7 доби. Так, «Укрзалізниця» відзначає погіршення цього основного експлуатаційного показника використання рухомого складу на зернових підприємствах Одеського порту на 0,07 доби; по станції Чорноморська на підприємствах «Трансінвестсервіс» і «Бориваж» - на 4,44 доби; в порту Маріуполь - на 0,66 доби.

Як повідомляв УНІАН, залізниці України з 1 січня по 20 серпня поточного року завантажили і перевезли 12,4 млн тонн зернових вантажів.

Обсяг зерна, відвантаженого і перевезеного залізничним транспортом України у 2013 році, суттєво скоротився порівняно з 2012 роком - на 0,5%, до 21,8 млн тонн.