Росія хоче обмежити польоти над країною, якщо Захід прийме нові санкції

Росія може обмежити польоти над країною, якщо Заходом щодо неї будуть прийняті нові санкції. Про це заявив прем'єр-міністр Росії Дмитро Медведєв в інтерв'ю газеті «Ведомости».

Читайте такожЗМІ: Опублікований список російських компаній, по яким можуть вдарити санкції ЄСЗа його словами, Росії на нові обмеження для її фінансового сектора «доведеться відповідати асиметрично».

«Наприклад, обмеження у транспортній сфері. Ми виходимо з того, що у нас дружні відносини з нашими партнерами, і тому небо над Росією відкрито для прольоту. Але якщо нас обмежують, нам доведеться відповідати», - зазначив прем'єр.

Читайте такожОбама: Санкції - єдина причина, по якій Росія пішла на перемир'яМедведєв також додав, що зміна маршруту рейсів може призвести до банкрутства багатьох західних авіакомпаній.

Раніше Росія вже заборонила транзитні польоти над своєю територією українським авіакомпаніям.

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