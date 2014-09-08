Курсування додаткового поїзда Маріуполь - Харків продовжили до 11 вересня

Донецька залізниця (ДЗ) у зв'язку з підвищеним попитом пасажирів продовжила період курсування додаткового поїзда №521/522 повідомленням Маріуполь – Харків до 11 вересня.

Як повідомили УНІАН у прес-службі залізниці, додатковий поїзд з 12 вагонів відправиться в рейс з Маріуполя 8 і 10 вересня о 18:48, із зупинками у Волновасі з 20:03 до 20:23, і прибуде до Харкова о 7:50.

У зворотному напрямку поїзд відправиться 9 і 11 вересня о 18:16, із зупинками у Волновасі з 5:10 до 5:35, і прибуде до Маріуполя о 7:17.

Поїзд курсуватиме через Волноваху, Камиш-Зорю, Чаплине і Лозову.

У прес-службі нагадали, що у зв'язку з пошкодженням залізничної інфраструктури на сході країни внаслідок бойових дій відправлення пасажирських поїздів далекого сполучення на Донецькій залізниці здійснюється із станцій Костянтинівка і Маріуполь.

Із станції Костянтинівка відправляються наступні поїзди: №92 Ясинувата—Одеса (через Дніпропетровськ, Знам‘янку) відправляється о 16:20; №10 Донецьк - Москва (через Харків), час відправлення — 17:15; №47 Донецьк - Севастополь (через Запоріжжя, Мелітополь), час відправлення — 17:25; №125 Ясинувата - Київ (через Харків, Полтаву), час відправлення — 21:17.

Із станції Маріуполь о 07:55 відправляється поїзд №69/70 Маріуполь - Львів (через станції Волноваха, Камиш-Зоря, Чаплине, Дніпропетровськ, Шевченко і Жмеринку), о 17:05 поїзд №584 Маріуполь - Київ (через Волноваху, Камиш-Зорю, Лозову, Полтаву, Миргород), о 18:48 поїзд №521/522 сполученням Маріуполь - Харків (через Волноваху, Камиш-Зорю).

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Як повідомляв УНІАН, раніше «Укрзалізниця» призначила додатковий поїзд №521/522 сполученням Маріуполь – Харків з курсуванням з 2 по 7 вересня.

Починаючи з другої половини травня, на Донецькій залізниці бойовики неодноразово підривали мости і ділянки доріг, через що ДЗ відміняла низку поїздів, а також змінювала маршрути курсування. Зокрема, в Луганській і Донецькій областях бойовики неодноразово підривали залізничне полотно, мости, обстрілювали будівлі вокзалів, мінували ділянки колій.