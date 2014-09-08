ГПУ просять перевірити законність оренди Попаснянського вагоноремонтного заводу

Державна адміністрація залізничного транспорту України ("Укрзалізниця") звернулася до Генеральної прокуратури України з проханням здійснити перевірку фактів незаконної передачі в оренду підлеглого відомству держпідприємства «Попаснянський вагоноремонтний завод» його колишнім керівництвом.

«Укрзалізниця» звернулася до Генеральної прокуратури України з проханням захистити інтереси держави від протиправних дій, скоєних колишнім керівництвом ДП «Попаснянський вагоноремонтний завод» з метою неправомірного відчуження державного майна шляхом передачі в оренду та приватизації підприємства», - сказано в повідомленні прес-служби «Укрзалізниці».

Зокрема, фахівці «Укрзалізниці» вивчили ряд документів, і, проаналізувавши їх, прийшли до висновку, що керівництво заводу намагалося в 2007 році незаконно заволодіти державним майном шляхом передачі в оренду цілісного майнового комплексу підприємства.

«Укрзалізниця» наголошує, що Попаснянський вагоноремонтний завод входить до складу відомства і створений з метою проведення капітального ремонту та модернізації рухомого складу, а також в цілях випуску запчастин для залізничного транспорту.

Зокрема, Попаснянський ВРЗ входить до переліку підприємств, визначених Кабінетом міністрів України, які мають стратегічне значення для економіки і безпеки держави, і не може бути переданий в оренду приватним особам або приватизований, наголошується в повідомленні.

У листі відомства до Гепрокуратурі сказано, що в грудні 2007 року між регіональним відділенням Фонду державного майна України по Луганській області та товариством з додатковою відповідальністю (ТДВ) «Попаснянський вагоноремонтний завод» було укладено договір оренди державного майна заводу.

«При цьому договір від однієї й іншої сторони був підписаний громадянином Криворучко Сергієм Івановичем, який незаконно суміщав посади директора ДП «Попаснянський вагоноремонтний завод» та директора ТДВ «Попаснянський вагоноремонтний завод», - підкреслює прес-служба.

Також у своєму листі «Укрзалізниця» звертає увагу прокуратури на той факт, що Попаснянський ВРЗ з 2006 року на замовлення приватних підприємств здійснював виробництво вагонів. Однак, відповідно до закону про приватизацію держмайна, приватизації не підлягають майнові комплекси підприємств, їх структурних підрозділів, основним видом діяльності яких є виробництво товарів, робіт чи послуг, що мають загальнодержавне значення, зокрема, підприємства залізничного транспорту та їх інфраструктура.

«У таких діях керівництва ТДВ «Попаснянський вагоноремонтний завод», ДП «Попаснянський вагоноремонтний завод» та Фонду Державного майна України по Луганській області «Укрзалізниця» виявила ознаки злочинів, передбачених статтями 191, 206 і 364 Кримінального кодексу України», - підкреслює «Укрзалізниця».

Також повідомляється, що проаналізувавши рішення судів апеляційної та касаційної інстанцій, які сприяли відчуженню майна залізниці, юристи правового департаменту «Укрзалізниці» виявили порушення суддями не тільки законодавства, але й судової етики, присяги і обов'язків суддів, "які викликають сумніви у їх об'єктивності, неупередженості та незалежності".

«Крім того, дії суду містять ознаки посадового злочину, зокрема зловживання службовим становищем», - додали в прес-службі.

У зв'язку з цим «Укрзалізниця» просить Генпрокуратуру перевірити факти вищевказаних незаконних дій керівництва даного товариства з додатковою відповідальністю і, у випадку їх підтвердження забезпечити належний захист інтересів «Укрзалізниці», відкривши кримінальне провадження.

Як повідомляв УНІАН, ФДМУ уклав угоду з ТДВ "Попаснянський вагоноремонтний завод" щодо оренди цілісного майнового комплексу заводу 11 грудня 2007 року строком на 10 років. Договір передбачав, що ТДВ не буде займатися виготовленням вагонів, а лише ремонтними роботами.

Раніше керівництво "Укрзалізниці" звернулося в Генеральну прокуратуру України з проханням перевірити всіх контрагентів, з якими залізниці та підприємства залізничного транспорту співпрацюють на договірній основі, на предмет сприяння сепаратистам.

Крім того, «Укрзалізниця» звернулася в Генпрокуратуру з проханням відкрити кримінальні провадження за фактами умисного знищення та крадіжки терористами понад 200 одиниць вагонного парку, що знаходиться на балансі Донецької залізниці в зоні проведення антитерористичної операції на сході України.

Довідка УНІАН. До сфери управління Укрзалізниці входять Донецька, Львівська, Одеська, Південна, Південно-Західна та Придніпровські залізниці, а також підприємства і організації, що забезпечують перевезення вантажів і пасажирів.

Довідка УНІАН. Державне підприємство "Попаснянський вагоноремонтний завод" (м. Попасна, Луганська обл.) входить до сфери управління "Укрзалізниці". Завод спеціалізується на будівництві 4-вісних напіввагонів, ремонті рухомого складу залізниці, виробництві запасних частин, складання вузлів і агрегатів для рухомого складу.

Основний вид ремонтної діяльності - це капітальний ремонт вантажних вагонів. Крім капітального ремонту, завод займається деякими видами модернізації вагонів, а також - випускає широку номенклатуру запасних частин і комплектуючих для ремонту рухомого складу залізниці.