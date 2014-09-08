Терористи підірвали високовольтну опору на залізничній станції в Харкові

Терористи підірвали високовольтну опору на залізничній станції Основа (Харків), повідомили УНІАН у прес-службі Державної адміністрації залізничного транспорту України («Укрзалізниця»).

За даними прес-служби, 7 вересня о 7:10 під час обходу та огляду Безлюдовського парку станції Основа (місто Харків) Південної залізниці, електрики виявили на металевій високовольтній опорі на висоті 2 метри чотири вибухові пристрої - два з них спрацювали і пошкодили дві несучі конструкції.

У результаті вибуху ніхто не постраждав, затримок у русі поїздів немає, сказано в повідомленні.

Прес-служба також повідомила, що на станції Майорська (Донецька область) Донецької залізниці озброєні особи викрали три автомобілі, які використовувалися для виробничих потреб залізниці, а також п'ятнадцять комп'ютерів і п'ять принтерів.

Як повідомляв УНІАН, у східних областях України триває збройний конфлікт, розв'язаний Кремлем руками проросійськи налаштованих сепаратистів. За даними РНБО на 7 вересня, за час проведення АТО на Донбасі в результаті бойових дій загинули 864 українських військових і понад три тисячі отримали поранення.

«Укрзалізниця» в результаті дій терористів на сході країни отримала збитки у розмірі близько 900 млн грн через пошкодження об'єктів залізничної інфраструктури.