«Укрзалізниця» на час перевірки призначила Максима Бланка в. о. голови відомства

Державна адміністрація залізничного транспорту України ("Укрзалізниця") на час проведення перевірки фінансово-господарської діяльності відомства, призначила виконуючим обов'язки голови першого заступника генерального директора Максима Бланка.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі «Укрзалізниці».

Як повідомляв УНІАН, 8 вересня Кабінет міністрів України звільнив Бориса Остапюка від обов'язків гендиректора " Укрзалізниці " на час проведення перевірки фінансово-господарської діяльності підприємства.

Зокрема, прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк доручив розпочати цю перевірку через інформацію, що надійшла від правоохоронних органів, про можливі зловживання і факти корупції у відомстві.

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У зв'язку з цим, за дорученням глави уряду України, створена відомча комісія Міністерства інфраструктури України, до якої залучені представники управління, відповідального за здійснення антикорупційної політики в Секретаріаті Кабінету міністрів.

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Довідка УНІАН. Державна адміністрація залізничного транспорту України («Укрзалізниця») - орган керування залізничним транспортом загального користування, здійснює централізоване управління процесом перевезень у внутрішньому й міждержавному сполученнях та регулює виробничо-господарську діяльність залізниць.