«Укрзалізниця» подала позов до ГПУ через спроби зриву оцінки її майна

Державна адміністрація залізничного транспорту України («Укрзалізниця») подала позов до Генеральної прокуратури України (ГПУ) через спроби зриву маловідомої полтавської компанією "Укрбізнесконсалтинг" конкурсу на проведення незалежної оцінки майна і майнових прав відомства з метою формування статутного капіталу публічного акціонерного товариства «Українська залізниця».

«Процес реформування «Укрзалізниці» зупинився. Ми розглядаємо ці питання у судовій площині і у площині діалогу з Антимонопольним комітетом. У рамках цих двох площин ми намагаємося довести, що претензії маловідомої полтавської фірми необґрунтовані», - заявив УНІАН виконуючий обов'язки голови «Укрзалізниці» Максим Бланк.

Він також повідомив, що комітет на місяць відстрочив прийняття рішення і тільки з початку вересня цей процес активізувався.

«Тільки з перших чисел вересня почалася фаза дискусій, як у суді, так і безпосередньо в Антимонопольному комітеті. Ми подали позов до суду, і відповідно також ведемо діалог у рамках розгляду процесу в комітеті», - сказав Бланк.

Зокрема, під час процедури розкриття конкурсних пропозицій стало відомо, що на проведення незалежної оцінки майна і майнових прав «Укрзалізниці» претендують три великі міжнародні консалтингові компанії Deloitte&Touche, Ernst&Young і Baker Tilly Ukraine.

Однак на початку серпня на свій сторінці в мережі Facebook Бланк повідомляв, що якась полтавська компанія "Укрбізнесконсалтинг" до завершення тендерної процедури надіслала до Антимонопольного комітету України скаргу з приводу проведеного "Укрзалізницею" тендеру з оцінки свого майна з метою формування статутного капіталу публічного акціонерного товариства "Українська залізниця", що сповільнить процес реформування галузі.

«До завершення тендерної процедури компанія з Полтави "Укрбізнесконсалтинг" встигла подати скаргу в Антимонопольний комітет, а комітет прийняв рішення розглянути цю скаргу через місяць, оскільки хоче розібратися - чи правомірно не допускати до оцінки майна «Укрзалізниці», орієнтовною вартістю не один мільярд доларів, яке знаходиться майже у всіх населених пунктах України, цю полтавську компанію, і з якою метою мінімум на місяць відкладає реформу, оскільки немає оцінки - немає можливості сформувати статутний фонд», - підсумував Бланк.

У прес-службі «Укрзалізниці» уточнили, що дана полтавська компанія офіційно не зверталася до «Укрзалізниці» за тендерною документацією і, відповідно, заявок на участь у конкурсі не подавала, а про її існування відомство дізналося лише після подачі нею скарги в Антимонопольний комітет.

Читайте також«Укрзалізниця» на час перевірки призначила Максима Бланка в. о. голови відомства

Як повідомляв УНІАН, на проведення незалежної оцінки майна і майнових прав «Укрзалізниці» з метою формування статутного капіталу публічного акціонерного товариства «Українська залізниця» претендують три великі міжнародні консалтингові компанії Deloitte&Touche, Ernst&Young і Baker Tilly Ukraine.

Найменшу вартість пропозиції на конкурсі подала компанія Baker Tilly Ukraine з ціною оцінки 3,17 млн грн без податку на додану вартість (3,8 млн грн з ПДВ). Пропозиції інших компаній мають вищу вартість - Deloitte&Touche - 12,5 млн грн без ПДВ (15 млн грн з ПДВ), Ernst&Young - 14,17 без ПДВ (17 млн грн з ПДВ).

Оцінка майна і майнових прав «Укрзалізниця» повинна бути проведена не пізніше жовтня поточного року.

Компанія-переможець буде відібрана на конкурсній основі для укладання з нею договору про проведення незалежної оцінки з оплатою послуг за рахунок коштів "Укрзалізниці".

Уряд 25 червня ухвалив рішення до 1 січня 2015 року перетворити «Укрзалізницю» в публічне акціонерне товариство, 100% акцій якого закріплюються в державній власності.