«Укрзалізниця» призначила три додаткові регіональні поїзди

Державна адміністрація залізничного транспорту України ("Укрзалізниця") для задоволення попиту пасажирів на перевезення залізничним транспортом призначила три додаткові регіональні поїзди, що сполучають місто Ворожба і Суми з Харковом, а також місто Ворожба із Сумами.

«Для забезпечення зручного виїзду пасажирів до міст Суми, Ворожба і у зворотному напрямку призначено курсування регіональних поїздів №797 Харків – Ворожба, №794 Ворожба – Суми, №798 Суми - Харків формування Південної залізниці», - сказано в повідомленні прес-служби «Укрзалізниці».

Згідно з повідомленням, поїзд №797 сполученням Харків - Ворожба відправляється о 09:50 і прибуває до Сум о 12:50, а до Ворожби - о 14:04.

Регіональний поїзд №794 за маршрутом Ворожба - Суми відправляється о 15:05 і прибуває до Сум о 15:53, а поїзд №798 сполученням Суми - Харків відправляється о 16:38 і прибуває до Харкова о 19:40.

«У складі поїздів - фірмові вагони першого й другого класу з місцями для сидіння. Всього на ці поїзди у вересні Південна залізниця запропонувала 26,1 тис. вільних місць», - підкреслили в прес-службі.

Як повідомляв УНІАН, раніше ПЗ із метою підвищення рівня комфорту пасажирів модернізувала поїзд №795/796 за маршрутом Харків – Дніпропетровськ, який вийшов у рейс із оновленою компоновкою вагонів 2 вересня.

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Довідка УНІАН. Південна залізниця - одна із найстаріших залізниць України. Довжина її становить понад 3000 км, розгорнена довжина головних колій - понад 4000 км. Географічне положення й конфігурація напрямків і ділянок дороги визначає її велике транзитне значення. Дорога забезпечує транспортне обслуговування регіону з видобувною промисловістю, машинобудівною індустрією й сільським господарством - це шість областей із населенням близько 20 млн осіб.