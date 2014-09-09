На станції Дебальцеве через вибух снаряда травмовано трьох залізничників

Вчора, 8 вересня, на залізничній станції Дебальцеве в Донецькій області в результаті попадання снаряда в дах вагоноремонтних майстерень, отримали осколкові поранення троє співробітників Донецької залізниці.

«Вчора, 8 вересня, на станції Дебальцеве Донецької залізниці, в результаті попадання снаряда в дах вагоноремонтних майстерень, отримали осколкові поранення троє співробітників: слюсар, прибиральниця і машиніст крана», - сказано в повідомленні прес-служби Державної адміністрації залізничного транспорту України ("Укрзалізниця").

За даними департаменту охорони і організації праці "Укрзалізниці", з початку військових дій поранення отримали 46 залізничників, з них 17 - під час виконання службових обов'язків.

«Поранені залізничники в залежності від тяжкості травми отримали амбулаторне або стаціонарне лікування в залізничних медичних установах. Витрати на лікування повністю покриваються за рахунок медичного страхування», - підкреслили в прес-службі.

У повідомленні зазначається, що оплата тимчасової втрати працездатності потерпілих здійснюється залізницею та Фондом соціального страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, куди «Укрзалізниця» направляє обов'язкові щомісячні виплати. Зокрема, за рахунок відомства виплачуються грошові кошти за п'ять робочих днів, а решта - за рахунок коштів Фонду соціального страхування.

Як повідомляв УНІАН, 3 вересня на перегоні Оленівка - Південно-Донбаська Донецької області в результаті вибуху отримали травми два монтери колії, 4 вересня на станції Оленівка в результаті вибуху артобстрілу станції були травмовані ще дві працівниці залізниці.

«Укрзалізниця» виплатить матеріальну допомогу у розмірі 100 тис. грн сім'ям працівників залізничної галузі, загиблих під час бойових дій в зоні проведення антитерористичної операції (АТО) на сході України.

«Укрзалізниця» в результаті дій терористів на сході країни отримала збиток у розмірі близько 900 млн грн через пошкодження об'єктів залізничної інфраструктури.

У східних областях України триває збройний конфлікт, розв'язаний Кремлем руками проросійськи налаштованих сепаратистів.