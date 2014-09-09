Маршрут поїзда Харків - Сватове продовжили до станції Рубіжне

Державна адміністрація залізничного транспорту України ("Укрзалізниця") з метою вивчення потенційного пасажиропотоку з 15 вересня по 15 жовтня продовжує маршрут курсування потягу №526/525 сполученням Харків - Сватове до станції Рубіжне.

Згідно з повідомленням прес-служби відомства, цей потяг відправлятиметься з Харкова о 07:43, робитиме зупинку на станції Сватове з 11:19 до 11:21 і прибуватиме до Рубіжного о 12:25.

У зворотному напрямку потяг відправлятиметься о 12:55, робитиме зупинку на станції Сватове з 13:59 до 14:01 і прибуватиме до Харкова о 17:47.

«У зв'язку з продовженням маршруту курсування потягу №526/525 до станції Рубіжне також змінюється маршрут проходження безпересадочного вагону Сватове – Львів - Харків. З 15 вересня по 15 жовтня 2014 року вагон у складі потягів № 526/111 курсуватиме сполученням Рубіжне – Львів – Харків», - сказано в повідомленні.

У повідомленні підкреслюється, що у разі стабільного пасажиропотоку, «Укрзалізниця» введе продовжений маршрут курсування потягу №526/525 на постійній основі.

«Квитки вже доступні на сайті http://booking.uz.gov.ua/ і в усіх залізничних касах. Квитки можна придбати за 10 діб до дати відправлення потягу», - відзначили у прес-службі.

Як повідомляв УНІАН, раніше «Укрзалізниця» призначила три додаткові регіональні потяги, що сполучають місто Ворожбу і Суми з Харковом, а також Ворожбу з Сумами.

«Укрзалізниця» постійно аналізує попит пасажирів на перевезення залізничним транспортом і з урахуванням власних можливостей (наявності вільного рухомого складу, пропускної спроможності вокзалів), зокрема, призначає додаткові потяги і збільшує кількість вагонів у цілорічних потягах.