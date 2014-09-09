Придніпровська залізниця вдвічі збільшила продаж квитків через інтернет

Купівля залізничних квитків через систему бронювання і продажу квитків в Інтернеті на Придніпровській залізниці (ПрЗ) у січні-серпні 2014 року зросла порівняно з аналогічним періодом 2013 року майже удвічі – до 1,2 млн квитків з 606,7 тис., повідомили УНІАН у прес-службі Державної адміністрації залізничного транспорту України ("Укрзалізниця").

Згідно з повідомленням, за вказаний період пасажири ПрЗ оформили 4,42 млн проїзних документів, з яких 1,2 млн – через Інтернет. «Порівняно з минулим роком попит на квитки, оформлені онлайн, зріс майже удвічі. Протягом січня-серпня 2013 року за допомогою інтернет-сервісів пасажири оформили 606,7 тис. проїзних документів», – зазначається у повідомленні.

Усі електронні квитки мають статус розрахункового документа – фіскального чека, що дозволяє використовувати їх як звітність про відрядження.

Як повідомляв УНІАН, продаж залізничних квитків через Інтернет на ПрЗ за 7 місяців 2014 року зріс порівняно з аналогічним періодом 2013 року у 2,15 разу – до 1,02 млн квитків з 476,3 тис.

Електронний квиток діє на 91 пару потягів внутрішнього сполучення, зокрема на швидкісні потяги категорії "Інтерсіті+".

Системою бронювання і продажу квитків на потяги через Інтернет у 2013 році скористалися майже 5,2 млн пасажирів, що становить близько 8,5% їх загальної кількості.

Довідка УНІАН. Електронний квиток можна придбати виключно через онлайн-систему продажу на офіційному сайті "Укрзалізниці". Квитки, придбані через інші системи, є бланками замовлення, які не мають статусу електронних квитків, і підлягають обміну у залізничних касах на проїзний документ, що дає право на проїзд. Крім того, електронний квиток практично неможливо втратити, оскільки його можна роздруковувати необмежену кількість разів з листа, який приходить на електронну пошту клієнта.

На інші потяги, окрім приміських, пасажири можуть через онлайн-систему оформити бланк замовлення, який необхідно обміняти на квиток в будь-якій залізничній касі. Оформлення електронних квитків припиняється за одну годину до відправлення потягу з початкової станції маршруту.