Курсування поїзда Маріуполь - Харків продовжили до 18 вересня

Донецька залізниця (ДЗ) подовжила період курсування поїзда №521/522 Маріуполь - Харків до 18 вересня включно, повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства інфраструктури України.

За даними прес-служби, з Маріуполя поїзд відправлятиметься 12, 14, 16 і 18 вересня о 18:48 й робитиме тривалу зупинку на станції Волноваха (Донецька область) - із 20:03 до 20:23 й прибуватиме до Харкова о 07:50.

У зворотному напрямку поїзд відправлятиметься 13, 15, 17 і 19 вересня о 18:16, зупинятиметься у Волновасі й прибуватиме до Маріуполя о 07:17.

Маршрут поїзда, склад якого сформовано з 12 вагонів, проходить через Волноваху, Комиш-Зорю (Запорізька область), Чаплине (Дніпропетровська область) і Лозову (Харківська область).

Крім того, з 10 вересня подовжено маршрут проходження поїзда Інтерсіті+ №712/711 Київ-Дружківка (Донецька область) до станції Костянтинівка, з відправленням зі столиці о 6:49 й прибуттям до Костянтинівки о 13:07. У зворотному напрямку поїзд відправляється о 17:20 і прибуває до Києва о 23:40. Поїзд слідує через станції Дарниця, Миргород (Полтавська область), Полтава, Слов'янськ (Донецька область), Краматорськ (Донецька область) і Дружківка, сказано в повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, Державна адміністрація залізничного транспорту України ("Укрзалізниця") з метою вивчення потенційного пасажиропотоку з 15 вересня до 15 жовтня подовжує маршрут курсування поїзда №526/525 сполученням Харків - Сватове до станції Рубіжне.

У зв'язку з руйнуванням інфраструктури на сході України поїзда дальнього слідування на ДЗ відправляються зі станцій Костянтинівка і Маріуполь.

«Укрзалізниця» з метою забезпечення евакуації пасажирів із Луганської та Донецької областей неодноразово призначала додаткові поїзди зі східного регіону в київському напрямку, а також збільшувала кількість вагонів у складах низки поїздів, що курсують із Луганська та Донецька.

Із квітня на території Луганської та Донецької областей орудують озброєні бойовики, що фінансуються Росією. Вони захоплюють людей у заручники, вбивають їх, а також знищують інфраструктуру міст Донбасу. З 15 квітня в регіоні почалася антитерористична операція.